شكرا لقرائتكم خبر عن 22.6 ألف حالة طارئة استقبلتها مستشفيات جدة خلال 15 يوماً في رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبلت طوارئ مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان 22633 حالة طارئة من المواطنين والمقيمين، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

وكشفت الصحة في جدة أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغت 2460 عملية، في حين بلغت عدد العمليات الصغرى 616 عملية من خلال 48 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة وذات التقنية العالية، كما استقبلت مستشفيات المحافظة 388 حالة ولادة.

وبينت الصحة في جدة أن 1874 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزون لتقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من المراجعين والزوار، ويدعمهم في ذلك 5579 من الطواقم التمريضية.