شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين»: منصة «ممارس» تنظم عمل مستثمري «الخدمات الهندسية الاستشارية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين أمس (الخميس)، منصة إلكترونية تفاعلية جديدة «ممارس»، تهدف إلى تطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.

وأوضح مدير عام المكاتب والشركات الهندسية في الهيئة المهندس محمد بن عيد العنزي أن منصة «ممارس» ستسهم بشكل كبير بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة، ومعالجة العديد من الإشكالات التي كانت تعاني منها المكاتب والشركات الهندسية، مؤكداً أنها ستخدم أكثر من 2800 مكتب وشركة هندسية.

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وبين أن المنصة تتزامن بشكل كامل مع نظام مزاولة المهن الهندسية ومعايير المزاولة الجديدة، لتحقيق أحد أهداف الهيئة، وتطوير خدماتها الإلكترونية وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب في مجال الخدمات الهندسية، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وحرصت الهيئة على جلب أفضل الحلول التقنية، بما يخدم قطاع الخدمات الهندسية والاستشارية في المملكة، التي من شأنها الحد من المعاملات الورقية، ابتداءً من تقديم الطلبات، وانتهاءً بطباعة التراخيص بشكل إلكتروني.

وتهدف المنصة إلى تسهيل التعاملات الإلكترونية، لتسهم في خدمة المكاتب والشركات الهندسية، وتوفير الوقت والجهد وسهولة الحصول على المعلومات والرجوع إليها بأي وقت، كما يتم من خلالها نشر كافة اللوائح والأنظمة، وما يتبعها من تعاميم وقرارات، وتعمل المنصة على حفظ وأرشفة كل ما يتم من تعاملات من قبل المستخدمين، حيث تتمتع بإمكانات، وسعة تخزين عالية، وأرشفة المعلومات والبيانات، يسهّل استخراج التقارير، والإحصاءات المطلوبة بأي وقت عند طلب.