شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون يفضلون قطار الحرمين على سياراتهم للوصول إلى مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

فضّل عدد كبير من المعتمرين، استغلال قطار الحرمين من المدينة المنورة وجدة في رحلة العمرة إلى مكة المكرمة بدلا من سياراتهم، تلافيا للزحام على الطريق السريع ومنطقة فرز السيارات، إذ شهدت محطات قطار الحرمين حضور الكثير من عائلات السعوديين للحصول على تذاكر الذهاب إلى العاصمة المقدسة.

ورصدت "الخليج 365" أمس الأول (الثلاثاء) الأعداد الكبيرة التي استقلت القطار، مؤكدين أنه سهل عليهم الوصول إلى مكة المكرمة، فيما قدم الملاحون من الشباب السعودي وجبات إفطار للركاب، بينما قدم فريق آخر من الشباب والشابات في محطات القطار الإرشادات للركاب في مواقع الانتظار بصالة المغادرة ومواقع صعود القطار وفق أرقام العربات والمقاعد.

وطالب عدد من المعتمرين بتمديد وقت آخر رحلة للقطار من مكة المكرمة إلى المحطات الأخرى للساعة الواحدة بدلا من الحادية عشرة ليلاً ليستطيعوا إنهاء عمرتهم براحة.

ويتابع مدير التشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي الجهود المبذولة لخدمة الركاب في المحطات وعلى متن القطار.