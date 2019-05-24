تكافل اجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) يتربع طبق الفول على الموائد الرمضانية في مختلف مناطق السعودية خلال وجبة الإفطار، ويفضل كثيرون من الصائمين الحصول عليه طازجا من الجرة، ويظهر هنا أحد «الفوالين» مبتسما خلال إفطار جماعي احتضنه أحد أحياء المدينة، في صورة تجسد التكافل الاجتماعي.



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