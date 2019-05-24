عربات «جولف» لإيصال العجزة إلى المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك مجموعة من شباب مكة المكرمة المتطوعين ضمن برنامج «شباب مكة في خدمتك» في مشروع تعظيم البلد الحرام لخدمة المعتمرين من خلال نشاط عربات الإحسان «الجولف»، المخصصة لإيصال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين خلال شهر رمضان المبارك، من نقاط مواقف السيارات إلى ساحات المسجد الحرام والعودة في الاتجاه نفسه، وذلك بالشراكة مع إدارة مرور العاصمة المقدسة.

وأوضح مدير مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي أن الشباب يؤدون دورهم على أكمل وجه في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال توصيل كبار السن من المعتمرين والعجزة والمرضى والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى المسجد الحرام.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قيم المواساة والرحمة والإنسانية والإحسان، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تسخير مختلف الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.