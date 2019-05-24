شؤون الحرمين توفر خدمات صحية لـ 3000 مريض بالحرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 3000 حالة صحية للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، خلال الأيام العشرة الأولى لشهر رمضان المبارك، من خلال العيادات التي توفرها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ممثلة في إدارة تنسيق العمل التطوعي بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية.

وأوضح مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان المسعودي أن العيادتين التي تم تجهيزها بكل ما تحتاج إليه من خدمات صحية استقبلت خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك 2967 حالة، قدمت لهم العيادات الكشف الطبي الأولي، ثم التعامل مع الحالة الصحية إما بصرف العلاج، أو تحويلها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وبين المسعودي أن العيادتين تقع على مدخل شارع الغزة بجانب مواقف الرواسي، وتعمل على مدار 24 ساعة، وهي مبادرة بمسمى (ومن أحياها)، وتأتي ضمن مبادرات عدة أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي المسجد الحرام.