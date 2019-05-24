السعودية تشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جنيف
أكدت المملكة أن مكافحة الإرهاب من أولوياتها، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة.
جاء ذلك في كلمة وفد المملكة المشارك في جدول أعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورة انعقادها الـ 28 في جنيف، برئاسة المستشار بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري.
واستعرض الوفد جهود المملكة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، خاصة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن المملكة لم تأل جهدا في مكافحة الإرهاب، وهي من أولوياتها، مشددة على ضرورة استمرار التعاون الدولي في مكافحتها، مشيرا إلى أن المملكة قد صادقت على معظم الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، واتخذت عددا من التدابير لمكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن المملكة استمرت في إرساء الأسس لاستراتيجية طويلة الأجل من أجل مكافحة التطرف، وأسست المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) كمركز عالمي مهمته مكافحة التطرف واجتثاث جذوره، ووسعت الحكومة برامج مكافحة التطرف من خلال مركز الملك عبدالله للحوار الوطني، للتصدي للتهديد المتزايد للشباب من أجل التجنيد من قبل الميليشيات مثل «داعش».
وعلى الصعيد الدولي تعهدت المملكة بتقديم 100 مليون دولار لدعم قوة «مجموعة الخمس» لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، فضلا عن كونها عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وواصل خبراء المملكة المشاركة في البرامج العسكرية المشتركة ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
واستضافت المملكة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لمعالجة الجوانب الأيديولوجية والمالية والعسكرية والإعلامية الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما نفذت وزارة الداخلية عددا من طلبات الإنابات القضائية والمساعدات القانونية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
تدابير السعودية لمواجهة الإرهاب:
- إنشاء رئاسة أمن الدولة لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة مكافحة الإرهاب
- إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للتصدي للتهديدات السيبرانية
- تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- تعطيل الخلايا الإرهابية النشطة في جميع أنحاء المملكة
- قدمت عددا من البرامج لمعالجة مشكلة المقاتلين الإرهابيين العائدين
- أسست مركز استهداف تمويل الإرهاب برئاسة مشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية
- حافظت على رقابة صارمة على القطاع المصرفي
- شددت على تنظيم القطاع الخيري
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.