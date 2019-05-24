997 ريالا شهريا لتملك شقة في بوفارديا سيتي جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان إطلاق مشروع «بوفارديا سيتي»، الذي يعد ثالث مشاريعه السكنية في «ضاحية الجوهرة» الواقعة شمال مدينة جدة، بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يوفر المشروع وحدات سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، يتم تسليمها للمستفيدين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ اكتمال حجوزات المشروع.
وأوضح البرنامج في بيانه أمس أن المشروع متاح للحجز من قبل المواطنين المسجلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، وذلك من خلال زيارة المشروع لاستعراض الوحدات السكنية التي يوفرها، أو الدخول على رابط المشروع من خلال موقع البرنامج، مبينا أن المشروع يتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وصرف صحي وتصريف لمياه الأمطار وغيرها.
وأكد أن هذا المشروع يأتي امتدادا للمشاريع السابقة التي أعلن عنها البرنامج لتوفير خيارات متنوعة للمستفيدين من الدعم السكني، حيث دشن «ضاحية الجوهرة السكنية» منتصف أبريل الماضي، ويضم حتى الآن ثلاثة مشاريع سكنية توفر 5 آلاف وحدة سكنية، حيث أطلق مشروعي «الجوهرة رزدينس» و«فينان» خلال الفترة الماضية، وتتميز ضاحية الجوهرة السكنية بموقعها الاستراتيجي شمال مدينة جدة، وبالقرب من عدد من المرافق المهمة في المحافظة.
مشروع «بوفارديا سيتي»:
- يقع على مساحة نصف مليون م2
- يضم عددا من المرافق الخدمية
- يوفر 2606 وحدات سكنية من نوع شقة
- متعدد المساحات والنماذج والتصاميم
- تصل مساحاته إلى 221 م2
- بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال
- قسط شهري يبدأ من 997 ريالا
- مواقع مخصصة للجهات الحكومية
- مسطحات خضراء وحدائق عامة
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