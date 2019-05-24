قاصدو بيت الله الحرام: المملكة القلب النابض للعالم الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مع قرب حلول العشر الأواخر من رمضان تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية جهودها لتقديم الخدمات المتكاملة لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار.

وأشاد عدد من المعتمرين وقاصدي البيت العتيق بالجهود المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وقال محمد إسلام، من الجمهورية الباكستانية، «إنه سعيد بما شاهده من خدمات قدمت لهم منذ وصولهم إلى المملكة، وتسابق الكل في خدمة المعتمرين والزائرين»، مبينا أن هذا التطور الكبير في المشاريع الضخمة للمسجد الحرام، وما شاهده من تنظيم كبير في إدارة الحشود لهو خير شاهد على أن المملكة تعد قلب العالم الإسلامي النابض.

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وأوضح عوض يوسف، من السودان، أن الخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام كبيرة، ومشاركة كل القطاعات المختلفة الأمنية والصحية والبلدية وتوفير كل ما يحتاجه قاصدو بيت الله الحرام، مشيدا بالجهود المقدمة من رجال الأمن ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والعمال المخصصين للنظافة،من جهود في عملية التطهير والتعقيم في دقائق معدودة.

وأشاد محمد أحمد، من جمهورية مصر العربية، بما شاهده من خدمات مختلفة في المسجد الحرام، ومنها إفطار صائم وتنظيف تلك السفر والإشراف عليها من شباب وبنات المملكة في وقت قصير جدا، والأعداد الكبيرة من عمال النظافة الذين يقومون بعملهم بحرفية عالية.

وأكد منير سعد، من الأردن، على الدور الذي يقدمه المختصون في المسجد الحرام وخدمة المعتمرين والزائرين وتهيئة كل ما يحتاجونه لأداء مناسكهم في أجواء روحانية، مشيدا بالآلية المتبعة في تنظيف الأرضيات وإدارة الحشود التي تسهم في سهولة دخول وخروج قاصدي بيت الله الحرام.

وأشار خليل محمد، من البحرين، إلى ما تقوم به حكومة خادم الحرمين لتسهيل مناسك العمرة وتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين، والتوسع الكبير والضخم في مشاريع توسعة المسجد الحرام، والجهود البشرية التي تسعى إلى تقديم كل الخدمات التي يحتاجونها، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وأهلها من كل شر.