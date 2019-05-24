السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ثمن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» فهد الراجح انطلاق حملات (تفريج كرب أسر السجناء) على مستوى اللجان الفرعية لـ «تراحم» في مناطق المملكة، والتي أتت للتخفيف عن كواهل الأسر التي لا ذنب لها والمتضررة من جراء سجن عائلهم.

وأوضح الراجح أن هذه الحملات تحظى بالرعاية والدعم المالي والمعنوي من أمراء المناطق الذين يشاركون بفاعلية في الحضور والاستقبال، وفتح باب التبرعات للحملات في مشهد إنساني بالغ التأثير.

وأكد أن حملة رمضان الحالي مختلفة عن باقي الحملات من حيث شموليتها واستهدافها بشكل مباشر لأسر السجناء المتضررة من جراء سجن عائلهم لتوجيه الدعم التنموي والإغاثي لهم، والذي سيظهر في شكل برامج تدريبية وتعليمية ودعم للمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، بشكل يحقق لتلك الأسر الاستدامة المالية والقدرة على مجابهة الظروف التي يمرون بها، إضافة إلى مساعدة الأسر في برامج متعلقة بالإسكان التنموي، كما أن هذه الحملة ستمتد أيضا للم شمل السجناء بأسرهم في هذا الشهر المبارك، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية، لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.