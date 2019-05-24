إعلان نتائج التحصيل الدراسي الأربعاء المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

حدد المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب الأربعاء المقبل موعدا لإعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي الفترة الثانية.

Advertisements

وأكد المتحدث الرسمي للمركز مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن المركز يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التعليمية والعسكرية التي تشترط الاختبارات للقبول لديها وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان النتائج.

ولفت إلى أن عملية تصحيح أوراق الإجابات يكون الكترونيا من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح، مما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.

ونوه إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 وعبر شبكات التواصل الاجتماعية QiyasOnline.