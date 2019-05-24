ارتفاع الشركات المشغلة لمحطات الوقود على الطرق إلى 20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية شركتين جديدتين متخصصتين لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية بين مناطق ومدن المملكة المختلفة، وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة في برنامج «مسار».

وسلم وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس اللجنة التنفيذية للإشراف والمتابعة على محطات الوقود الدكتور خالد الجماز شركتي «ويل» و»ريبن» شهادات تأهيل المنشآت إيذانا للبدء بأعمالهما في إدارة وتشغيل وصيانة المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية داخل المملكة، ليرتفع عدد الشركات المؤهلة حتى الآن إلى 20 شركة سعودية وخليجية.

وأوضح أن الهدف من زيادة عدد الشركات المؤهلة هو إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج في كل المحطات، لضمان تقديم الخدمة المتميزة للمسافرين والعابرين للطرق الرابطة بين المدن والمحافظات.

وأشار إلى أن خدمات المحطات ومراكز الخدمة أصبحت تكاملية، بحيث يجري تطوير الجوانب كافة في آن واحد، دون إغفال أي جانب على حساب آخر، مؤكدا أن كثيرا من المسافرين تتجاوز اهتماماتهم عملية التزود بالوقود إلى جوانب تهيئة المصليات ودورات المياه، والمطاعم وجودة المنتجات ونظافتها إلى غير ذلك مما يهتم به المسافرون الذين يحرصون على التوجه لأفضل المحطات وأكثرها تكاملية خلال أسفارهم.

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وأوضح الجماز أن الشركات المؤهلة في برنامج «مسار» تشمل شركات سعودية وخليجية، لافتا إلى أن عملية تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية وفق أسس ومعايير برنامج «مسار» تهدف لتقديم خدمات مميزة وبجودة عالية في محطات الوقود، كما أن برامج التأهيل مستمرة لزيادة عدد الشركات لإيجاد بيئة تنافسية بينها يعود نفعها على سالكي الطرق السريعة.

محطات الوقود التابعة للشركات المؤهلة:

133 محطة ومركز خدمة على الطرق الإقليمية

77 محطة جديدة تحت التنفيذ

210 محطات ومراكز خدمة بنهاية عام 2019