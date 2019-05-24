رونالدو يتصدر قائمة البرتغال لأمم أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

تصدر النجم كريستيانو رونالدو قائمة منتخب البرتغال لكرة القدم التي أعلنها فيرناندو سانتوس مدرب الفريق أمس، للمربع الذهبي لبطولة دوري الأمم الأوروبية التي تستضيفها البرتغال الشهر المقبل.

ويلتقي المنتخب البرتغالي «بطل أوروبا» مع سويسرا في مواجهة الدور قبل النهائي الأولى في الخامس من يونيو المقبل بمدينة بورتو، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي إنجلترا وهولندا، التي ستجرى في اليوم التالي بمدينة جيمارايش.

وتجرى المباراة النهائية في مدينة بورتو في التاسع من الشهر نفسه، فيما تستضيف مدينة جيمارايش مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه.