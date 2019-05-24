فاصلة الخليج والحزم تحدد رقم 16 في الدوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يتحدد اليوم الفريق السادس عشر من فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباراة الإياب لملحق الصعود لدوري المحترفين، حيث يحل الحزم ضيفا على الخليج في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الأخير.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز الحزم بهدف دون مقابل، حيث يسعى المستضيف الخليج بدعم من جماهيره إلى تعويض خسارة الذهاب والعودة مجددا لدوري الأضواء بعد هبوطه موسم 2017.

وتم الانتهاء من تركيب أجهزة تقنية الفيديو المساعدة (الفار) في ملعب نادي ‫الخليج‬ لهذه المواجهة، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الفار ملاعب الدرجة الأولى.