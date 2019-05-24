ارتفاع تكاليف هاسي يعجل برحيله عن الرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

بات المدير الفني لفريق الرائد الكروي الألباني الأصل، البلجيكي الجنسية، بيسنيك هاسي أول الأسماء الراحلة عن الفريق بعد انتهاء فترة تكليف رئيسه فهد المطوع وتقدم خالد السيف كمرشح وحيد خلال الفترة الحالية.

ويأتي قرار عدم استمرار المدرب في مهمته بعد أن قدم موسما ناجحا مع الفريق في الموسم الكروي الماضي ووضعه في المرتبة الثامنة في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودخول المدرب ضمن الأسماء التي رشحت لجائزة أفضل مدرب في الدوري، نظير ارتفاع العقد التدريبي لبيسنيك هاسي وطاقمه الفني، والذي يقارب الـ7 ملايين ريال للموسم، حيث يثقل خزانة النادي.

وبدأت تحركات جادة للرئيس المرشح بالبحث عن ملفات تدريبية في حال إصرار بيسنيك هاسي على تحسين عقده السابق من الناحية المالية. واتجهت التحركات الرائدية نحو البرازيل والبرتغال لتأمين الجهاز الفني الجديد بعد أن أبدى الرائديون موافقتهم على الإبقاء على المغربي حمودان، والبرازيلي أمورا، ومحمد عطوة، الذين شارفت عقودهم على الانتهاء، إلى جانب استمرار عقد حارس الفريق عزالدين دوخة الذي تبقى منه موسم.