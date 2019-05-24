الصين تحتج على مضايقات أمريكا لهواوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين
أعلنت وزارة التجارة أمس أن الصين تقدمت باحتجاج لدى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية المضايقات التي تتعرض لها شركة هواوي الصينية للاتصالات.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة جاو فينج «أفضل رد على المضايقات الأمريكية هو استمرار الشركات الصينية في النمو والتطوير».
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن شركة أيه أر إم البريطانية لتصنيع الرقائق الالكترونية، التي تمتلكها شركة سوفت بنك اليابانية، قطعت علاقتها التجارية مع هواوي.
يشار إلى أنه بدون الحصول على رخصة في بريطانيا، لن تتمكن هواوي من تطوير معالجات تعتمد على تصميم شركة أيه أر إم.
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