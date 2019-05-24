محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية الأستاذ سلطان الظاهر لـ"الخليج 365" بأن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال؛ وبذلك يكون يوم الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ مايو من العام ٢٠١٩م هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا وعليكم بموفور الصحة والعافية. متحدث الخدمة المدنية لـ"الخليج 365": الخميس القادم أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-24 صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية الأستاذ سلطان الظاهر لـ"الخليج 365" بأن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال؛ وبذلك يكون يوم الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ مايو من العام ٢٠١٩م هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا وعليكم بموفور الصحة والعافية. 24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 Advertisements 12:55 AM صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية الأستاذ سلطان الظاهر لـ"الخليج 365" بأن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال؛ وبذلك يكون يوم الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ مايو من العام ٢٠١٩م هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده علينا وعليكم بموفور الصحة والعافية. ، متحدث الخدمة المدنية لـ"الخليج 365": الخميس القادم أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الخدمة المدنية لـ"الخليج 365": الخميس القادم أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.