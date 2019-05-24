محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بهونج كونج عمر بن بخيت البنيان, مشاعر مسلمي هونج كونج الصادقة تجاه الحرمين الشريفين والتنديد بالعدوان الحوثي الصفوي على بلاد الحرمين, مؤكدًا أن السعودية تمد يد الخير للعالم.
وتفصيلاً، أكد "البنيان" أن المملكة تدعو إلى كل ما فيه خير للإسلام والمسلمين, ولا تريد إلا السلام والأمان, وتتعرض للعدوان الغاشم من قِبل الحوثي الظالم, وتمد يد العون والخير والمساعدة للعالم أجمع, مختتمًا حديثه بتقديم الشكر للمحتشدين متمنيًا لهم صومًا مقبولاً وإفطارًا شهيًا.
جاء ذلك، بعد تدشين الندوة الدولية الكبرى عن "مكانة الحرمين الشريفين ووجوب الدفاع عنهما والتنديد بجرائم الحوثيين"، وينظمها مجلس أمناء موارد الجالية الإسلامية بهونج كونج بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, بحضور رؤساء المراكز الإسلامية والدعاة والمتخصصين والمفكرين والباحثين المقيمين في هونج كونج والدول المجاورة, وخمسة آلاف مصل بجامع كولون الكبير.
وناقشت الندوة أربعة محاور رئيسة هي : دور المؤسسات الإسلامية في التعريف بمكانة الحرمين وتعزيز مكانتهما في نفوس المسلمين، ودور المملكة العربية السعودية في حماية ورعاية الحرمين الشريفين، وارتباط المسلمين الوجداني بهما، ودور الإعلام الرشيد في تعزيز مكانتهما والتصدي للحملات والهجمات الحوثية المدعومة من إيران التي تستهدف بلاد الحرمين.
شاهد .. ماذا قال "البنيان" أمام 5 آلاف محتشد من هونج كونج للتنديد بالعدوان الحوثي؟عبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-24
ثمّن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بهونج كونج عمر بن بخيت البنيان, مشاعر مسلمي هونج كونج الصادقة تجاه الحرمين الشريفين والتنديد بالعدوان الحوثي الصفوي على بلاد الحرمين, مؤكدًا أن السعودية تمد يد الخير للعالم.
وتفصيلاً، أكد "البنيان" أن المملكة تدعو إلى كل ما فيه خير للإسلام والمسلمين, ولا تريد إلا السلام والأمان, وتتعرض للعدوان الغاشم من قِبل الحوثي الظالم, وتمد يد العون والخير والمساعدة للعالم أجمع, مختتمًا حديثه بتقديم الشكر للمحتشدين متمنيًا لهم صومًا مقبولاً وإفطارًا شهيًا.
جاء ذلك، بعد تدشين الندوة الدولية الكبرى عن "مكانة الحرمين الشريفين ووجوب الدفاع عنهما والتنديد بجرائم الحوثيين"، وينظمها مجلس أمناء موارد الجالية الإسلامية بهونج كونج بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, بحضور رؤساء المراكز الإسلامية والدعاة والمتخصصين والمفكرين والباحثين المقيمين في هونج كونج والدول المجاورة, وخمسة آلاف مصل بجامع كولون الكبير.
وناقشت الندوة أربعة محاور رئيسة هي : دور المؤسسات الإسلامية في التعريف بمكانة الحرمين وتعزيز مكانتهما في نفوس المسلمين، ودور المملكة العربية السعودية في حماية ورعاية الحرمين الشريفين، وارتباط المسلمين الوجداني بهما، ودور الإعلام الرشيد في تعزيز مكانتهما والتصدي للحملات والهجمات الحوثية المدعومة من إيران التي تستهدف بلاد الحرمين.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
12:42 AM
ثمّن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بهونج كونج عمر بن بخيت البنيان, مشاعر مسلمي هونج كونج الصادقة تجاه الحرمين الشريفين والتنديد بالعدوان الحوثي الصفوي على بلاد الحرمين, مؤكدًا أن السعودية تمد يد الخير للعالم.
وتفصيلاً، أكد "البنيان" أن المملكة تدعو إلى كل ما فيه خير للإسلام والمسلمين, ولا تريد إلا السلام والأمان, وتتعرض للعدوان الغاشم من قِبل الحوثي الظالم, وتمد يد العون والخير والمساعدة للعالم أجمع, مختتمًا حديثه بتقديم الشكر للمحتشدين متمنيًا لهم صومًا مقبولاً وإفطارًا شهيًا.
جاء ذلك، بعد تدشين الندوة الدولية الكبرى عن "مكانة الحرمين الشريفين ووجوب الدفاع عنهما والتنديد بجرائم الحوثيين"، وينظمها مجلس أمناء موارد الجالية الإسلامية بهونج كونج بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, بحضور رؤساء المراكز الإسلامية والدعاة والمتخصصين والمفكرين والباحثين المقيمين في هونج كونج والدول المجاورة, وخمسة آلاف مصل بجامع كولون الكبير.
وناقشت الندوة أربعة محاور رئيسة هي : دور المؤسسات الإسلامية في التعريف بمكانة الحرمين وتعزيز مكانتهما في نفوس المسلمين، ودور المملكة العربية السعودية في حماية ورعاية الحرمين الشريفين، وارتباط المسلمين الوجداني بهما، ودور الإعلام الرشيد في تعزيز مكانتهما والتصدي للحملات والهجمات الحوثية المدعومة من إيران التي تستهدف بلاد الحرمين.
، شاهد .. ماذا قال "البنيان" أمام 5 آلاف محتشد من هونج كونج للتنديد بالعدوان الحوثي؟ ،
المصدر : الخليج 365
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