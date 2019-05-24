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انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس، الشاعر المعروف شليويح بن شلاح المطيري، حيث صلي عليه مساء أمس الخميس عقب صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات بالكويت، والعزاء في الفردوس قطعة رقم 2.
ونشر ابنه "مطلق بن شلاح" تغريدة عبر حسابه قائلاً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي شليويح بن شلاح المطيري، وسيشيع جثمانه الثرى الليلة 18 رمضان بعد صلاة التراويح في مقبرة الصليبيخات، إنا لله وإنا إليه راجعون"
يُشار إلى أن الشاعر "شليويح بن شلاح"، من عمالقة شعر المحاورة والنظم في الكويت ودول الخليج، وخاض خلال مسيرته التي امتدت لعقود محاورات مع عمالقة الشعر في الجزيرة العربية وخصوصًا المملكة، منهم مطلق الثبيتي وصياف الحربي وعوض الله أبو مشعاب وغيرهم، وصولاً لعددٍ من الشعراء الكبار الموجودين حاليًا، وذلك قبل أن يعتزل فن القلطة.
وفاة شاعر المحاورة المعروف "شليويح بن شلاح"فهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-24
انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس، الشاعر المعروف شليويح بن شلاح المطيري، حيث صلي عليه مساء أمس الخميس عقب صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات بالكويت، والعزاء في الفردوس قطعة رقم 2.
ونشر ابنه "مطلق بن شلاح" تغريدة عبر حسابه قائلاً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي شليويح بن شلاح المطيري، وسيشيع جثمانه الثرى الليلة 18 رمضان بعد صلاة التراويح في مقبرة الصليبيخات، إنا لله وإنا إليه راجعون"
يُشار إلى أن الشاعر "شليويح بن شلاح"، من عمالقة شعر المحاورة والنظم في الكويت ودول الخليج، وخاض خلال مسيرته التي امتدت لعقود محاورات مع عمالقة الشعر في الجزيرة العربية وخصوصًا المملكة، منهم مطلق الثبيتي وصياف الحربي وعوض الله أبو مشعاب وغيرهم، وصولاً لعددٍ من الشعراء الكبار الموجودين حاليًا، وذلك قبل أن يعتزل فن القلطة.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
12:42 AM
يعد من عمالقة الشعر الشعبي في الجزيرة العربية
انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس، الشاعر المعروف شليويح بن شلاح المطيري، حيث صلي عليه مساء أمس الخميس عقب صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات بالكويت، والعزاء في الفردوس قطعة رقم 2.
ونشر ابنه "مطلق بن شلاح" تغريدة عبر حسابه قائلاً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي شليويح بن شلاح المطيري، وسيشيع جثمانه الثرى الليلة 18 رمضان بعد صلاة التراويح في مقبرة الصليبيخات، إنا لله وإنا إليه راجعون"
يُشار إلى أن الشاعر "شليويح بن شلاح"، من عمالقة شعر المحاورة والنظم في الكويت ودول الخليج، وخاض خلال مسيرته التي امتدت لعقود محاورات مع عمالقة الشعر في الجزيرة العربية وخصوصًا المملكة، منهم مطلق الثبيتي وصياف الحربي وعوض الله أبو مشعاب وغيرهم، وصولاً لعددٍ من الشعراء الكبار الموجودين حاليًا، وذلك قبل أن يعتزل فن القلطة.
، وفاة شاعر المحاورة المعروف "شليويح بن شلاح" ،
المصدر : الخليج 365
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