، بالصور .. سُبح وحقائب ومظلات هدايا "تقنية حفر الباطن" لضيوف الرحمن ،

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قدمت الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن مجموعة من الهدايا للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، حيث ساهم في توزيعها مجموعة من مدربات ومتدربات الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة وسط أجواء روحانية إيمانية بساحات الحرم.
وفي التفاصيل، اشتملت الهدايا على سُبح وحقائب بتصميم متقن من قبل منسوبات تقنية حفر الباطن مطبوع عليها شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى بعض المستلزمات من مظلات واقية لأشعة الشمس وكمامات وكتيبات توعوية وإرشادات صحية وغيرها.
وأعربت عميدة الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة طيبة موسى عن شكرها وتقديرها لإدارتي التدريب التقني والمهني بمنطقتي الشرقية ومكة المكرمة على إتاحة فرص التعاون بين تقنية مكة وتقنية حفر الباطن في تنفيذ هذه المبادرات، والتي كانت لها الأثر الطيب في نفوس المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، سائلةً الله تعالى أن يجعل ما قدموه جميعاً في موازين حسناتهم وأن يكتب لهم الأجر والثواب.
بالصور .. سُبح وحقائب ومظلات هدايا "تقنية حفر الباطن" لضيوف الرحمنفهد العتيبي الخليج 365 2019-05-24
قدمت الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن مجموعة من الهدايا للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، حيث ساهم في توزيعها مجموعة من مدربات ومتدربات الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة وسط أجواء روحانية إيمانية بساحات الحرم.
وفي التفاصيل، اشتملت الهدايا على سُبح وحقائب بتصميم متقن من قبل منسوبات تقنية حفر الباطن مطبوع عليها شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى بعض المستلزمات من مظلات واقية لأشعة الشمس وكمامات وكتيبات توعوية وإرشادات صحية وغيرها.
وأعربت عميدة الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة طيبة موسى عن شكرها وتقديرها لإدارتي التدريب التقني والمهني بمنطقتي الشرقية ومكة المكرمة على إتاحة فرص التعاون بين تقنية مكة وتقنية حفر الباطن في تنفيذ هذه المبادرات، والتي كانت لها الأثر الطيب في نفوس المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، سائلةً الله تعالى أن يجعل ما قدموه جميعاً في موازين حسناتهم وأن يكتب لهم الأجر والثواب.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
12:14 AM
صممتها منسوبات الكلية وقمن بتوزيعها في أجواء روحانية بساحات الحرم
قدمت الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن مجموعة من الهدايا للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، حيث ساهم في توزيعها مجموعة من مدربات ومتدربات الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة وسط أجواء روحانية إيمانية بساحات الحرم.
وفي التفاصيل، اشتملت الهدايا على سُبح وحقائب بتصميم متقن من قبل منسوبات تقنية حفر الباطن مطبوع عليها شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى بعض المستلزمات من مظلات واقية لأشعة الشمس وكمامات وكتيبات توعوية وإرشادات صحية وغيرها.
وأعربت عميدة الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة طيبة موسى عن شكرها وتقديرها لإدارتي التدريب التقني والمهني بمنطقتي الشرقية ومكة المكرمة على إتاحة فرص التعاون بين تقنية مكة وتقنية حفر الباطن في تنفيذ هذه المبادرات، والتي كانت لها الأثر الطيب في نفوس المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، سائلةً الله تعالى أن يجعل ما قدموه جميعاً في موازين حسناتهم وأن يكتب لهم الأجر والثواب.
، بالصور .. سُبح وحقائب ومظلات هدايا "تقنية حفر الباطن" لضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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