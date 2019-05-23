برشلونة يستهدف التعاقد مع بطل "ريمونتادا ليفربول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستهدف نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة يستهدف ضم أوريجي في الصيف المقبل، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال مواجهة ليفربول والبارسا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل أوريجي هدفين من رباعية ليفربول في شباك برشلونة، ليقود "الريدز" لتأهل تاريخي إلى نهائي دوري الأبطال، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز البارسا 3-0.
وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن البارسا أيضا يفكر في ضم فيرناندو يورنتي، مهاجم توتنهام هوتسبير، ليكون بديلا للأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم الفريق، في الفترة المقبلة.
وشارك أوريجي هذا الموسم في 21 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.
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