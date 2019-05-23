صحة الرياض توقع اتفاقيتين للشراكة المجتمعية مع رجال أعمال وجمعيات خيرية

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقّع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدواس اليوم الخميس، اتفاقيتين للشراكة المجتمعية بين “صحة الرياض”، ورجل الأعمال عبدالرحمن بن عبدالله المنيع لإنشاء مركز صحي الوقف بالقرائن بمحافظة شقراء، والاتفاقية الثانية مع جمعية السكري السعودية الخيرية.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر الدواس أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة المجتمعية التي تهدف من خلالها “صحة الرياض” إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الصحية، وتمكين المحسنين ومحبي الخير في الإسهام بأعمال خيرية ذات أثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

كما عبّر الدكتور الدواس عن عظيم شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ولسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود لما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام، ولوزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة على توجيهاته السديدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمنطقة الرياض.

تحقيقاً لرؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠ والتي أمر بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في ظل دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

من جانبه عبر رجل الأعمال عبدالرحمن بن عبدالله المنيع عن بالغ شكره لصحة الرياض على جهودهم وإتاحة الفرصة للمحسنين، ومحبي الخير، ورجال الأعمال للمساهمة في التنمية الصحية بمنطقة الرياض.

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ويسعى الطرفان بموجب تلك الاتفاقية لإنشاء مركز رعاية صحية أولية بمحافظة شقراء وفق نموذج القرى والهجر وبالهوية الجديدة لوزارة الصحة.

وتُعد المشاركة المجتمعية إحدى المبادرات الهادفة إلى تفعيل مشاركة جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين “صحة الرياض” والمجتمع بما ينعكس على المستفيدين من خدماتها في منطقة الرياض.

كما وقّع د. ناصر الدواس اتفاقية مشاركة مجتمعية بين “صحة الرياض” وجمعية السكري السعودية الخيرية، والتي مثلها بالتوقيع الأستاذ عبدالعزيز بن سعد الحميدي.

وتهدف إلى دعم بعض المبادرات الصحية الخيرية لمرضى الرعاية المنزلية بمنطقة الرياض، حيث تقوم الجمعية وبالتنسيق مع “صحة الرياض” للعمل على تسيير عيادات متنقلة، وتوعية ودعم المرضى بأجهزة السكري، ومستلزماتها، وإقامة الندوات، والمؤتمرات، وكل ما يختص بمرض السكري والوقاية منه لجميع محافظات منطقة الرياض.