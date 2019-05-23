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النيابة العامة توضح عقوبة ناشري إعلانات سداد القروض والمديونيات
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت النيابة العامة عن العقوبات المترتبة على ممارسة سلوكيات مخالفة نظام مراقبة شركات التمويل، مثل نشر إعلانات عن سداد القروض والمديونيات.
وأكّدت النيابة العامة أن مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام دون الحصول على ترخيص يُعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو للعقوبتين معاً.
وأضافت أن مخالف النظام يُسجن مدة لا تزيد على عامين، ويغرم غرامة تصل إلى نصف مليون ريال، وقد ترى الجهة القضائية إيقاع العقوبتين عليه.
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