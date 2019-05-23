بالخطوات.. تعرف على طريقة تثبيت الراتب عبر نظام فارس

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أتاح نظام فارس خدمة جديدة للموظف تُمكنه من تثبيت الراتب، وذلك بعد إضافة صلاحية تثبيت راتب بالخدمة الذاتية.

ويتمُّ ذلك من خلال الدخول على نظام فارس، ثم الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف، وبعدها الدخول على أيقونة الرواتب والبدلات، ثم الدخول على تثبيت الراتب، والضغط على طلب تثبيت الراتب.

وبإمكان الموظف طباعة التثبيت إن رغب بكل سهولة من خلال النظام واتباع الخطوات السابقة، والضغط على طباعة تثبيت الراتب.

ماذا تعرف عن الخدمة الذاتية؟

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الخدمة الذاتية هي نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، وهى عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم أو الإداري) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً.

الخدمات المتاحة

يتيح نظام الخدمة الذاتية العديدَ من الخدمات على النحو التالي: (طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد).

كما يتيح نظام الخدمة الذاتية لنظام فارس إمكانية الاستعلام عن كشف الراتب، والبيانات الأساسية للموظف، وبيان السجل التاريخي للموظف، بيان خارج الدوام، وبيان الانتدابات.

ولمزيد من المعلومات حول الخدمة الذاتية التابعة لنظام فارس يمكن الدخول عبر الرابط التالي من (هنا).