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أمطار غزيرة على بارق وتحذيرات من سيول جارفة

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2019-05-23

أمطار غزيرة على بارق وتحذيرات من سيول جارفة

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

شهدت محافظة بارق والمراكز التابعة لها، اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين، من التعرض للأمطار والسيول، خاصَّة وأن هذه الأيام تشهد تراكم سُحب متفرقة على بعض مناطق المملكة، ما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.

وبيّنت المديرية أن تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية والدخول إليها بالسيارات أو مشاة مرورًا أو سباحة يُعد خطورة لما يعقب ذلك من الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج مما يؤدي إلى الغرق.





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