رسالة عائض القرني إلى الراقدين على الأسِرّة البيضاء: تذكروا هذه الدعوة

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توجه الشيخ الدكتور عائض القرني إلى الله سبحانه وتعالى بالشفاء للمرضى في هذه الأيام المباركات.

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وقال الشيخ القرني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “إلى الراقدين على الأسرّة البيضاء، جمع الله لكم بين الأجر والشفاء”.

وأضاف “تذكّروا هذه الدعوة، ولا تيأسوا، ولا تقنطوا من رحمة الله، {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ}، أسأل أرحم الراحمين أن يعافيكم ويشفيكم.