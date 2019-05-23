اخبار السعوديه

عاصفة قوية تضرب عاصمة ولاية ميزوري الأمريكية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم عاصفة قوية تضرب عاصمة ولاية ميزوري الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-23

عاصفة قوية تضرب عاصمة ولاية ميزوري الأمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعرّضت عاصمة ولاية ميزوري في وقت متأخر من ليل أمس إلى زوبعة “كبيرة ومدمرة” خلفت أضرارًا جسيمة في عدة مناطق بالمدينة، وأدت إلى إصابة أو محاصرة مواطنين تحت الأنقاض.

Advertisements

وأكّدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية اليوم رصد الإعصار العنيف فوق مدينة جيفرسون سيتي في الساعة 11:43 ليل الأربعاء، مشيرة إلى إنه كان يتقدم بسرعة 40 ميلًا في الساعة.

وأوضحت أن العاصفة أسفرت عن خسائر جسيمة على طول شوارع المدينة حيث لم تسجل وفيات حتى صباح اليوم، مع ورود تقارير تتحدث عن وقوع إصابات وتقارير تشير إلى وجود مواطنين محاصرين تحت أنقاض منازلهم.

وقال مركز الأرصاد الجوية الوطني إن ولايات تقع وسط الولايات المتحدة خصوصًا ميزوري وأوكلاهوما وكانزاس تشهد منذ أيام عواصف وأمطارًا وفيضانات ورياحًا عاتية وصواعق.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة قوية تضرب عاصمة ولاية ميزوري الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا