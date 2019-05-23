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الان تتابع “مدني نجران”: إخلاء 3 عوائل وإخراج 18 شخصا احتجزتهم الأمطار داخل مركباتهم والان مع التفاصيل
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أعلن الدفاع المدني في نجران إخلاء 3 عوائل بحي دحضة وعائلة مكونة من 9 أشخاص بحي الأثايبة بسبب دخول مياه الأمطار لمنازلهم، كما أخرج 3 أشخاص احتجزوا بوادي عرقان و15 شخصا احتجزوا داخل مركباتهم وسط السيول نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة وجميعهم بصحة جيدة.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران في تدفق السيول، واحتجاز عدد من المواطنين وانجراف سيارات.
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