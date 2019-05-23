أمير مكة يستقبل نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان

وصل إلى جدة اليوم (الخميس)، نائب رئيس المجلس الانتقالي بجمهورية السودان، الفريق أول محمد حمدان، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز أمير مكة خالد الفيصل

حضر الاستقبال نائب أمير مكة بدربن سلطان وعددٌ من المسؤولين المدنيين والعسكريين.