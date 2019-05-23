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الان تتابع أمطار غزيرة على هذه المناطق.. وتحذيرات من أخطار السيول والان مع التفاصيل
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هطلت أمطار من متوسطة إلى غزية على محافظات عدة في المملكة اليوم.
وشهدت مكة المكرمة والمراكز التابعة لها أمطارا متوسطة، وكثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن والمتطوعين والمتطوعات لتقديم الخدمات الواجب توفيرها في حال سقوط الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف لمداخل المسجد وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد، وتوزيع وجبات الإفطار.
كما هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظات بارق، رجال ألمع، محايل، سالت على أثرها الأودية والشعاب.
وأصدر أمن الطرق تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران جاء فيه “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار غزيرة وتحديداً طريق نجران – عسير”.
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