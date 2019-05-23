وظائف الخدمة المدنية جدارة 1440| رابط استعلام المرشحين/المرشحات وتقديم وظائف “التعليم”

نوفر رابط التسجيل في وظائف الخدمة المدنية جدارة 1440 التعليمية المعلن عنها من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن توفر عدداً من الوظائف التعليمية الشاغرة الخاصة بالرجال والنساء، وذلك بالشراكة والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية السعودية، وقد تم الإعلان عن حاجة التعليم لعدد من المواطنين والمواطنات لشغل وظائفها المعلن عنها وفق الضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم، وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المعلنة 10456 وظيفة تعليمية، وتم تقسيم هذا العدد وفقاً للتالي:

الرجال: 4953 وظيفة تعليمية. النساء: 5503 وظيفة تعليمية.

وإلى جانب وظائف الخدمة المدنية جدارة 1440 التعليمية فقد تم الإعلان عن إطلاق أسماء المرشحين على وظائفها، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر لمتابعينا مواعيد التسجيل في وظائف وزارة التعليم الموضحة بالإعلان الوظيفي، ورابط التسجيل في الوظائف التعليمية الرسمي عبر نظام جدارة 1440، كما نرفق رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين الأولية لشغل 57 وظيفة في وزارة الخدمة المدنية 1440.

وظائف الخدمة المدنية جدارة 1440

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق أسماء المرشحين والمرشحات بشكل مبدئي لشغل عدد 57 وظيفة، وقد بلغ عدد المرشحين/المرشحات لشغل هذه الوظائف عدد 145 متقدم ومتقدمة، وكان قد أُعلن عن هذه الوظائف في تاريخ 7 رمضان 1440هـ عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، وقد أوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين والمرشحات عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاص بكل متقدم ومتقدمة من أجل تحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة عند اختيار المرشحين والمرشحات.

ويجب اجتياز المقابلة حتى لا يتم استبعاد المتقدم أو المتقدمة، حيث يتم ترشيح صاحب النقاط الأعلى لشغل وظائف الخدمة المدنية جدارة بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، ومن يرغب في الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات يمكنه ذلك من خلال اتباع إحدى الروابط التالية:

أسماء المرشحين (رجال). أسماء المرشحين (نساء). Advertisements

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن حاجتها لشغل 10456 وظيفة تعليمية للرجال والنساء (4953 وظيفة للرجال، 5503 وظيفة للنساء)، ويتم شغل هذه الوظائف التعليمية من المواطنين والمواطنات المؤهلين والمؤهلات وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد الموضحة من قبل الوزارة، وذلك للعمل خلال العام الدراسي الجديد بمشيئة الله تعالى، وقد خُصصت هذه الوظائف لحاملي درجة البكالوريوس من المجتازين لاختبارات قياس كفايات العام والتخصص، ويتم التقديم على وظائف الخدمة المدنية جدارة التعليمية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تقديم وظائف وزارة التعليم الرسمي.

وظائف وزارة التعليم

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