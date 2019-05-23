شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة وإصابة 5 أشخاص.. حصيلة حادثتين في بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السريعي (بيشة)

تُوفيت طفلة صغيرة في عامها الثاني جراء انحراف مركبة عائلتها من طراز «كامري» على طريق خميس مشيط - بيشة بعد صلاة مغرب اليوم (الخميس)، فيما تعرض باقي أفراد عائلتها في ذات المركبة (والدها ووالدتها وشقيقها) لإصابات من متوسطة إلى خفيفة.

وفي حادثة أخرى، تسببت مياه الأمطار التي شهدتها محافظة بيشة منذ مطلع الأسبوع الحالي بانحراف مركبة من طراز «هايلوكس» واصطدامها بأحد أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى إصابة السائق بكسور متنوعة، فيما أصيب مرافقه بإصابة طفيفة.