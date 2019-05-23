شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصل إلى جدة مساء اليوم (الخميس)، الفريق أول نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو. وصل إلى جدة مساء اليوم (الخميس)، الفريق أول نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.



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