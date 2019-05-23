شكرا لقرائتكم خبر عن حريق محدود بمبنى لـ«السعودية» في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)
أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقا محدود شب في أحد المباني التابعة للخطوط السعودية بحي الكندرة، دون تسجيل أي إصابات بالأرواح.
وأكد مركز الاتصال التابع للخطوط السعودية الحادثة، وأشار إلى أن الحريق وقع صباح اليوم (الخميس) وكان محدوداً بمبنى مركز اتصالات الخطوط السعودية بحي الكندرة، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على الخدمات المقدمة.
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