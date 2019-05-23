شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة وإنذار وإغلاق 150 محلاً تجارياً في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) نفذت بلدية محافظة خميس مشيط جولات تفتيشية، شملت 313 محلاً صحياً ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» الصحية، حيث تمت مخالفة 71 محلاً وإنذار 59 محلاً وإغلاق 20 محلاً. كما تمت مصادرة وإتلاف 2560 كيلوغراماً من اللحوم والمواد الغذائية وأكثر من 30 لترا من زيوت القلي معاد استخدامها.



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