اخبار السعوديه

السفير السبيعي يقدم أوراق اعتماده لرئيس كوت ديفوار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السبيعي يقدم أوراق اعتماده لرئيس كوت ديفوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار في العاصمة أبيدجان اليوم (الخميس) السفير عبدالله بن حمد السبيعي الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار.

ورحب الرئيس الحسن واتارا خلال اللقاء بالسفير السبيعي، متمنياً له طيب الإقامة، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

حضر مراسم التقديم عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوت ديفوار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير السبيعي يقدم أوراق اعتماده لرئيس كوت ديفوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا