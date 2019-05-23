شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السبيعي يقدم أوراق اعتماده لرئيس كوت ديفوار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار في العاصمة أبيدجان اليوم (الخميس) السفير عبدالله بن حمد السبيعي الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار.
ورحب الرئيس الحسن واتارا خلال اللقاء بالسفير السبيعي، متمنياً له طيب الإقامة، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
حضر مراسم التقديم عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوت ديفوار.
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