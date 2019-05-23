شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج والعمرة في «الهلال الأحمر» تعتمد برنامج حج 1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

عقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، اجتماعها الدوري في مكة المكرمة، لاستعراض أبرز ما توصلت إليه الهيئة من الاستعدادت لأعمال الحج والعمرة للعام الحالي 1440.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع برنامج الحج لهذا العام وخطته التنفيذية، كما اطلعت على الهيكل التنظيمي للجان الرئيسية ومهماتها خلال موسم الحج، كما ناقشت اللجنة استعدادات الهيئة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ومدى جاهزية اللجان والفرق الإسعافية لتقديم الخدمات الطبية لزوار بيت الله الحرام.

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وتفقدت اللجنة الإشرافية خلال زيارتها الميدانية للمسجد الحرام، وتابعت سير العمل الإسعافي خلال موسم العمرة واستعدادات اللجان الإسعافية للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وزارت اللجنة غرفة العمليات المركزية، واطلعت على النظام الحديث لغرفة العمليات، وناقشت آلية استقبال البلاغات وتجهيزاتها تقنياً والتأكد من عمل الصيانة اللازمة ومدى جاهزيتها لموسم الحج، إضافة إلى استعراض خطة الطوارئ والكوارث التي يتم التعامل بها في الحالات الطارئة خلال موسم الحج، كما اطلعت اللجنة على سير العمل التشغيلي الإسعافي في العاصمة المقدسة.

وقدم رئيس الهيئة شكره لأعضاء اللجان على العمل الذي يقومون به لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام خلال موسمي الحج والعمرة، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والمتابعة المستمرة والعمل الدؤوب.

وثمن القاسم الجهود الكبيرة التي يبذلها المسعفون والمتطوعون لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في هذا الشهر الفضيل، سائلاً المولى عز وجل أن يكونوا عوناً على خدمة الدين والمليك والوطن.