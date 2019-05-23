شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة تدعو المواطنين والمقيمين إلى إنجاح القمم الـ3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) دعت إمارة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى إنجاح القمة العربية وذلك باختيار مواقيت تحركاتهم. قالت في رسائل بثتها «أخي المواطن.. أخي المقيم، نتطلع لمساهمتكم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة، وذلك باختياركم الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام».



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