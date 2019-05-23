رفع 42 ألف طن نفايات صلبة في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من رمضان 42.292 طنا من النفايات البلدية الصلبة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال الإدارة العامة للنظافة والمرادم وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأفاد مدير عام النظافة والمرادم بالأمانة المهندس سليمان المحيميد بأن كمية النفايات المنزلية شكلت نسبة 65% من إجمالي النفايات الصلبة الواردة للمردم خلال الفترة من 1 إلى 15 رمضان.

وبين أن الأمانة في إطار جهودها لتحسين المشهد البصري أزالت 7.667 لوحة دعائية مخالفة وطمست كتابات مشوهة للمظهر العام في 373 موقعا، واستبدلت 730 حاوية نفايات داخل الأحياء وأجرت صيانة وغسيلا لنحو 21 ألف حاوية، ونفذت أعمال كنس والتقاط مبعثرات من الطرق بإجمالي 129.215 كلم، وجرى تنظيف 252 ألف م2 من الأراضي الفضاء، وتنظيف 171 كلم من الشواطئ بجانب شفط 8612 م3 من تجمعات المياه في مواقع متفرقة، فيما باشرت فرق النظافة 836 بلاغا عبر بلدي 940 وعالجت 16 ملاحظة تلقتها الأمانة عبر مواقع التواصل.

نسب وكمية النفايات:

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65 % المنزلية بواقع

27,413 طنا

35 % التجارية بواقع

14,879 طنا

30,861 طنا من نواتج الحفر