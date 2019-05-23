طالبات هندسة الطائف يبتكرن نظاما ذكيا لإدارة الحشود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوزت طالبات كلية الهندسة بجامعة الطائف عامهن الأول بعرض ابتكاراتهن الهندسية إلى جانب ابتكارات طلاب الكلية، خلال الحفل السنوي لمشاريع التخرج المتميزة على جائزة (بي أيه إي سيستمز السعودية) للتميز في مشاريع التخرج والمعرض المصاحب في موسمه الثالث، فيما وزعت الجوائز على الطلاب الفائزين.

وتأتي مشاركة الطالبات في الحفل السنوي لمشاريع التخرج والمعرض المصاحب بعد استحداث جامعة الطائف تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات، للمرة الأولى في العام الدراسي الماضي.

وشمل المعرض المشاريع الطلابية المقدمة على نماذج متميزة في التطبيقات الهندسية في عدد من التخصصات الدقيقة، ضمن المشاريع البحثية التي أسهمت بخطوات جادة نحو مجتمع متميز وبأيد شابة طموحة، بما يتوافق مع رؤية 2030.

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وشهد الموسم الثالث تفاعلا كبيرا من طلاب وطالبات كلية الهندسة، إذ قدمت 50 مشروعا للتنافس على الجائزة في بيئة أكاديمية تعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب الكلية.

وتضمنت المشاريع الفائزة مشروع «تصميم جيل جديد من دائرة المولد النبضي لملف روجوسكي»، حيث استخدم فعليا في تطبيقات تحديد مكان العطل في شبكات توزيع القدرة الكهربائية الذكية.

واشتملت المشاريع الفائزة أيضا على مشروع تصميم وتنفيذ نظام ذكي لإدارة الحشود باستخدام مجسات كهروضغطية، من خلال استخدام جيل جديد من المعايير التي تنبه وتحذر المشاة وبعض المركبات، وترشدهم إلى طرق أفضل تصل إلى الوجهة نفسها، وصممت سابقا لتقليل التدفق وبالتالي تقليل حركة مرور المشاة، ويفيد المشروع في خدمة ضيوف الرحمن الذين نستقبل أعدادا كبيرة منهم.

وفاز أيضا بالجائزة مشروع ابتكار نماذج جديدة باستخدام الشعاع المركبة الملموسة والتي تهدف لتقليل الوقت والتكلفة في مشروع البناء، وتحتوي على مركب خاص من الصلب والخرسانة الذي يكون فيه نظام المقاومة عبارة عن هيكل تروس يتكون وتره القاع من لوحة فولاذية.

من المشاريع الفائزة: