السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
تصدرت الحرائق التي تعامل معها الدفاع المدني والناجمة عن حدوث تماس كهربائي في عام 2018، مسببات الحرائق بـ16671 حريقا، وحل وقوع الحرائق بسبب العبث ثانيا بـ10980 حريقا، وحوادث اشتعال النفايات والمخلفات ثالثا بـ3569 حريقا، ورابعا حوادث الحريق بسبب اشتعال المواقد بـ3259 حريقا، وذلك بحسب إحصاءات الهيئة العامة للأحصاء.
وأوضح الخبير في إدارة عمليات الإطفاء المهندس خالد الناصري للصحيفة أن أغلب أسباب الحرائق عموما كهربائية، وهو أمر متوقع ومتوافق مع مسببات الحرائق في دول العالم وأسبابها، ويشكل وعي وثقافة المستهلك بالمواد الكهربائية وقدرتها وطرق صيانتها أهم عوامل الوقاية من مخاطرها.
وأضاف أن الحرائق التي يتسبب بها العبث تنشأ غالبا نتيجة فضول الأطفال والمراهقين وغياب التوعية والرقابة عنهم، في حين أن الحرائق التي تنشب جراء احتراق النفايات والمخلفات تتسبب بها غالبا العمالة السائبة التي تحرق النفايات ليسهل عليها جمع قطع الحديد والنحاس وبيعها لحسابها بشكل غير نظامي، مما يتطلب إجراءات وتطبيق عقوبات أكثر صرامة من قبل الجهات المختصة لحماية البيئة من نواتج احتراق المخلفات، وأيضا من سلبيات مخالفات العمالة غير النظامية، منوها إلى أن بعض المرادم اتبعت طريقة وضع حارس على المردم لمنع المتطفلين.
حرائق في 2018 ومسبباتها
تماس كهربائي 16,671
العبث 10,980
نفايات ومخلفات 3,569
احتراق مواقد 3,259
مصدر حراري متوهج وبطيء 3,062
احتراق وسائل النقل 866
تسرب مواد بترولية 663
اشتعال ذاتي 168
ظواهر طبيعية قدرية 121
انفجار غازي أو غباري 74
تفاعل مواد كيميائية 42
3 أسباب لحرائق الأجهزة الكهربائية
- تحميل المحابس الكهربائية فوق طاقتها
- سوء جودة المواد الكهربائية
- عدم صيانة الأجهزة والمحابس الكهربائية
كانت هذه تفاصيل خبر جمع عمال النظافة لبقايا المعادن يشعل 3569 حريقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.