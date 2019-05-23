جمع عمال النظافة لبقايا المعادن يشعل 3569 حريقا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

تصدرت الحرائق التي تعامل معها الدفاع المدني والناجمة عن حدوث تماس كهربائي في عام 2018، مسببات الحرائق بـ16671 حريقا، وحل وقوع الحرائق بسبب العبث ثانيا بـ10980 حريقا، وحوادث اشتعال النفايات والمخلفات ثالثا بـ3569 حريقا، ورابعا حوادث الحريق بسبب اشتعال المواقد بـ3259 حريقا، وذلك بحسب إحصاءات الهيئة العامة للأحصاء.

وأوضح الخبير في إدارة عمليات الإطفاء المهندس خالد الناصري للصحيفة أن أغلب أسباب الحرائق عموما كهربائية، وهو أمر متوقع ومتوافق مع مسببات الحرائق في دول العالم وأسبابها، ويشكل وعي وثقافة المستهلك بالمواد الكهربائية وقدرتها وطرق صيانتها أهم عوامل الوقاية من مخاطرها.

وأضاف أن الحرائق التي يتسبب بها العبث تنشأ غالبا نتيجة فضول الأطفال والمراهقين وغياب التوعية والرقابة عنهم، في حين أن الحرائق التي تنشب جراء احتراق النفايات والمخلفات تتسبب بها غالبا العمالة السائبة التي تحرق النفايات ليسهل عليها جمع قطع الحديد والنحاس وبيعها لحسابها بشكل غير نظامي، مما يتطلب إجراءات وتطبيق عقوبات أكثر صرامة من قبل الجهات المختصة لحماية البيئة من نواتج احتراق المخلفات، وأيضا من سلبيات مخالفات العمالة غير النظامية، منوها إلى أن بعض المرادم اتبعت طريقة وضع حارس على المردم لمنع المتطفلين.

‪حرائق في 2018 ومسبباتها

تماس كهربائي 1‪6,671

العبث 1‪0,980

نفايات ومخلفات 3‪,569

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احتراق مواقد 3‪,259

مصدر حراري متوهج وبطيء 3‪,062

احتراق وسائل النقل 8‪66

تسرب مواد بترولية 6‪63

اشتعال ذاتي 1‪68

ظواهر طبيعية قدرية 1‪21

انفجار غازي أو غباري 7‪4

تفاعل مواد كيميائية 4‪2

3 أسباب لحرائق الأجهزة الكهربائية