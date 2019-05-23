المكسيك تحرر 24 مهاجرا بعد اختطافهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مكسيكو سيتي

تمكنت السلطات المكسيكية من تحرير 24 مهاجرا من أمريكا الوسطى كانوا مختطفين، واعتقلت خمسة أشخاص من المشتبه بهم.

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والمهاجرون المختطفون هم 16 رجلا وثماني نساء بينهم امرأة حامل، وينحدرون من هندوراس والسلفادور وكوبا، ومن بينهم ستة قصر، ووجهت السلطات تهمة الاختطاف والتآمر الإجرامي إلى أربعة رجال من هندوراس وامرأة.

وكان المهاجرون في طريقهم إلى الولايات المتحدة عندما اختطفوا في كابوركا، الواقعة في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك، في 15 مايو.

يشار إلى أن هناك أكثر من 40 ألف شخص في عداد المفقودين بالمكسيك.