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المكسيك تحرر 24 مهاجرا بعد اختطافهم

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت السلطات المكسيكية من تحرير 24 مهاجرا من أمريكا الوسطى كانوا مختطفين، واعتقلت خمسة أشخاص من المشتبه بهم.

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والمهاجرون المختطفون هم 16 رجلا وثماني نساء بينهم امرأة حامل، وينحدرون من هندوراس والسلفادور وكوبا، ومن بينهم ستة قصر، ووجهت السلطات تهمة الاختطاف والتآمر الإجرامي إلى أربعة رجال من هندوراس وامرأة.

وكان المهاجرون في طريقهم إلى الولايات المتحدة عندما اختطفوا في كابوركا، الواقعة في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك، في 15 مايو.

يشار إلى أن هناك أكثر من 40 ألف شخص في عداد المفقودين بالمكسيك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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