إسلام أباد تجرب صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام أباد
أجرت باكستان أمس تجربة ناجحة على صاورخ باليستي «أرض ـ أرض» مطور محليا قادر على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية، أن التجربة أجريت على صاروخ «شاهين ـ 2»، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محليا، ويبلغ مداه 1500 كيلومتر.
وأضاف البيان «أن الصاروخ أصاب هدفه في البحر العربي بدقة فائقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة، مشيرا إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصاروخية الوطنية».
وبين أن الصاروخ شاهين من الصواريخ التي تعمل بالتقنية الحديثة ويلبي احتجاجات باكستان الدفاعية اللازمة لإقرار ميزان القوى في المنطقة.
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