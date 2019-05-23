العراق يتسلم 4 طائرات عسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت القوات الجوية العراقية أمس عن تسلمها أربع طائرات جديدة نوع T50 من كوريا الجنوبية.
وقالت قيادة القوة الجوية في بيان صحفي بثته وكالة «الفرات نيوز» العراقية أمس، «إن أربع طائرات نوع T50 من العقد الكوري وصلت إلى العراق».
يشار إلى أن العراق تسلم الوجبة الثالثة من طائرات T50 الكورية في أول أكتوبر الماضي والتي تضمنت ست طائرات.
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