السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مما وصفه بتفاقم الأوضاع في ليبيا، في ظل استمرار القتال بالعاصمة طرابلس.
وقال سلامة أثناء مشاركته في ندوة نظمها المعهد الدولي للسلام في نيويورك «إن المتحاربين في ليبيا، القوات المسلحة، وقوات الوفاق لم يستخدموا حتى الآن أكثر من 30 % من قواتهم».
وأضاف سلامة أن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر طرف مهم، وهو يسيطر على 75 % من الأراضي الليبية، وما بين 70-75 % من حقول النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر سلامة: حفتر يسيطر على 75% من ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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