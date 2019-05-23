انتحار امرأتين مختطفتين في سجون الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشرعن انتحارامرأتين من المختطفات في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء. وقالت المنظمة في بيان «إنها وثقت انتحارامرأتين داخل سجون الحوثيين أخيرا، إحداهما في سجن سري والأخرى في السجن المركزي خلال شهر رمضان»، واعتبر البيان أن إقدام سجينتين على الانتحار يؤكد مدى الممارسات الإجرامية التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحقهن، وأكدت المنظمة أنها رصدت سابقا حالتي انتحار مماثلتين، ليصل عدد حالات السجينات المنتحرات في سجون الحوثيين إلى أربع حالات، وذكرت أنها وثقت محاولات تسع سجينات أخريات على الانتحار في سجون الحوثيين.



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