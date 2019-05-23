الجزائر تقبض على إرهابي ومهربين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الجزائر قبض الجيش الجزائري على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تلمسان شمال غرب البلاد. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس أن عناصر مشتركة من الجيش والأمن بمدن عين الدفلى وخنشلة وأم البواقي، أوقفت في عمليات متفرقة تسعة مهربين وضبطت ثماني مطارق ضغط وسبعة مولدات كهربائية وأغراض أخرى معدة للتهريب.



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