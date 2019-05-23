سجون منطقة مكة تحتفي بختام الأنشطة الرمضانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

احتفت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة بختام الأنشطة الرمضانية في إصلاحية جدة، بحضور مدير سجون المنطقة بالإنابة، العميد الدكتور إبراهيم الغامدي، وسط حضور عدد من النزلاء ومنسوبي سجون المنطقة، والجهات المشاركة في البرامج المقدمة. وأفاد العميد الغامدي بأن عدد البرامج المقدمة خلال رمضان الحالي بلغ ستة، شارك فيها 1168 نزيلا، وشملت برامج الخيمة الرمضانية، ودورة في تعليم أساسيات الخط العربي، ودورة في الفن التشكيلي، إضافة إلى دورة في الفنون التشكيلية، ودوري رياضي لكرة القدم لجناح إشراقة، ودوري رياضي بين جميع الأجنحة في كرة القدم والطائرة، وأنشطة ثقافية منوعة على المسرح.

وبين أن الأنشطة الثقافية المنوعة نالت نصيب الأسد من مجموع النزلاء المشاركين فيها بواقع 520 نزيلا، يليها دوري الرياضة بـ508 نزلاء، ثم الفنون التشكيلية بـ100 نزيل، وأخيرا دورة تعليم أساسيات الخط العربي بـ40 نزيلا.