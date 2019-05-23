جمعية إنسان تصرف نفقات يونيو للأسر المستفيدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» 11.200.500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة، ليونيو 2019م من خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، استفاد منها 37,335 مستفيدا ومستفيدة في 20 فرعا على مستوى مدينة الرياض ومحافظاتها.

واشتملت مجالات الإنفاق على المبالغ المالية، والتموين الغذائي، والكساء، وتم تقديم صرف النفقات ليونيو للمستفيدين بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، كي يتمكنوا من شراء ما يناسبهم من مستلزمات وملابس العيد، والاستعداد لفعاليات العيد الاجتماعية.

يذكر أن جمعية «إنسان» تودع المبالغ المخصصة في حسابات الأسر بشكل منتظم، وذلك لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين المتطلبات الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة أسر الجمعية، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الالكترونية مسبقة الدفع.