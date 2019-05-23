العثور على حطام آخر سفينة أقلت عبيدا لأمريكا في ألاباما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد باحثون العثور في ولاية ألاباما على حطام آخر سفينة يعرف أنها أقلت عبيدا للولايات المتحدة الأمريكية.

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وقالت دورية معهد سميثسونيان إنه تم العثور على السفينة كلوتيلدا، التي حملت بصورة غير قانونية 110 أفريقيا إلى ألاباما منذ 50 عاما عقب أن حظرت أمريكا استيراد العبيد عام 1807، في نهر موبايل في ألاباما.

وبعد وصول العبيد تم بيع 25 منهم لسماسرة العبيد، ولكن الأغلبية بقوا في منطقة نهر موبيل في ألاباما. وبعد الحرب الأهلية الأمريكية، أسس الناجون من السفينة مجتمع أفريكا تاون المحلي.

وكانت أمريكا حظرت تجارة العبيد في 25 مارس 1807، ولكن لم يتم تطبيق الحظر حتى 1808، واستمرت ممارسة العبودية حتى حرر إعلان تحرير العبيد 1863، الذي صدر في نهاية الحرب الأهلية الأمريكية، جميع العبيد الذين تم احتجازهم في الولايات بجنوب البلاد.